YTB projeleriyle kardeş topluluklarda binlerce kişiye ulaştı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarla ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla bu yılın ilk 6 ayında yüzlerce projeye imza atarak binlerce kişiye ulaştı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çok geniş coğrafyada yaşayan Türk soydaş ve akraba topluluklarla derin tarihi ve kültürel bağların yeniden inşası için her yıl yüzlerce projeye imza atıyor.

Bu yıl da projelerine tüm hızıyla devam eden YTB, dünyanın dört yanında düzenlediği faaliyetlerle bu toplulukların refah seviyesini yükseltecek ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaları hayata geçirdi.

YTB, yılın ilk 6 ayında yürüttüğü faaliyetler kapsamında 22 projeyle bin 737 gence, kültür, sanat ve spor temalı 45 etkinlikle de 20 bin 957 kişiye ulaştı.

Bunun yanı sıra 13 ülkeden 607 lise ve üniversite öğrencisi genç çeşitli programlarla Türkiye'de ağırlandı.

Başkanlık, 5 bin 500 basılı eseri dünyanın dört bir yanındaki üniversite, araştırma merkezleri ve kütüphanelere gönderdi ve Türk ortak tarihine yönelik 4 esere 7 bin adet basım desteği verdi.

YTB, kültür, sanat, ekonomi, hukuk, tarih, siyaset ve sosyoloji konularında 7 ülkede 17 bin 455 eğitim materyalinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Ortak tarihi canlı tutacak eserler hazırlandı



YTB ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde, Uygurların somut olmayan kültürel mirasına ilişkin kitap ve belgesel filmi hazırlandı.

Proje kapsamında, Kazakistan'da 3 aylık saha çalışması neticesinde oluşturulan 2 eser, 5 bin 500 adet basılarak dağıtıldı.

Eserler sayesinde Kazakistan'da yaşayan Uygurların yaşam ve kültürlerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Öte yandan, YTB, "Osmanlı Tarihi ve Müesseseleri", "Rashid Bey Belgradi", "Balkanlarda İrfan Ocakları", "Yeni Pazar Sancak'ında Yaşayan Müslümanların Günlük Hayatı ve Gelenekleri" adlı kitaplara 7 bin adet basım desteği sağladı.

Kardeş toplulukların refah seviyesini yükseltecek eğitimler verildi



YTB tarafından kültür, sanat, tarih, medya, sağlık, siyaset ve sosyoloji gibi alanlarda da kardeş ve akraba topluluklara yönelik çeşitli eğitimler verildi.

Bu kapsamda, Balkan gençlerine yönelik "Balkan Gençlik Okulu" programıyla ortak tarihi ve kültürel mirasa ilişkin, aylık seminerler, kitap ve belgesel okuma atölyeleri, Osmanlıca kursu, tercüme ve yayın, panel ve kültürel gezi gibi çeşitli faaliyetler hayata geçirildi.

Kardeş topluluklara mensup gençlerin yaşadıkları ülkelerin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamına aktif katılabilmeleri için "Gelecek Nesil Akademisi" uygulandı.

Özbek doktorların yeterliliklerini artırmak için "Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP)" kapsamında, Türk doktorlar tarafından Özbek doktorlara acil servis hizmetleri konusunda tecrübeler aktarıldı.

Öte yandan, medya alanında tecrübesi olan ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan dünyanın 12 ülkesinden 20 Arakanlı Müslümana medya eğitimi verildi.

Bu kapsamda uygulanan 22 projede bin 737 gence çeşitli eğitimler verildi.

YTB tarafından 13 ülkeden 607 lise ve üniversite öğrencisi genç, kültürel programlar çerçevesinde Türkiye'de ağırlandı.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerini ziyaret etme imkanı bulan gençler, tarihi ve kültürel mirası yerinde keşfetme fırsatı yakaladı.

Kardeş diasporalar bir araya geldi



YTB tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ortak mirasta iz bırakan şahsiyetlere yönelik anma programları düzenlendi.

Türk dünyasından öğrencilerin ve temsilcilerin bir araya geldiği Nevruz kutlamalarında geleneksel törenler yapıldı.

YTB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" ile ilk kez Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan kardeş diasporaları bir araya geldi.

Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen program kapsamında ortak projelere yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

(AA)