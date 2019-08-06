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06 Ağustos 2019 Salı 13:15:59 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 13:20:52

Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde boşandığı eşini evinin önünde vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarından Sorgun Karşıyaka Mahallesi sebze hali yakınlarında meydana geldi. Olayda, K.T. (45) isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi, N.T.’nin (43) evinin önüne geldi. K.T. işe gitmek için evden çıkan N.T.’yi görünce yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği N.T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Eşini öldürüp intihar etti

Silah seslerini duyan vatandaşların olay yerine geldiğini gören K.T. olay yerinden kaçıp, Ahmet Uslu Dutluk Parkına giderek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri her 2 şahsın da öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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