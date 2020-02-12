12 Şubat 2020 Çarşamba 11:24:35 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 11:27:40
Yozgat’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yozgat’ta geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Yozgat’ta geceden başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Yozgat’ın; Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime bir gün süre ile ara verildi. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Yozgat Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladı.
İHA
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