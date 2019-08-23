Yorgun merminin isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği Suriye uyruklu 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos'ta merkez Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa İlkokulu'nun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammet'e (15) nereden geldiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Muhammet'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Muhammet'in 6 yıl önce ailesiyle Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği, babasını da geçen yıl kalp krizinden kaybettiği öğrenildi.
AA
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