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09 Ekim 2019 Çarşamba 07:31:56 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:02:19

Organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli operasyon: Gözaltılar arasında cezaevi müdürü ve polis de var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana merkezli 5 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında çek senet tahsilatı ve PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

87 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında rüşvet verme ve adam öldürme suçlarını işledikleri, çek senet tahsilatı ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüphelilerin Adana, Konya, Mersin, Mardin ve İzmir'de kaldıkları 87 adresi tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.

CEZAEVİ VE POLİSİN DE OLDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

(AA)

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