Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü
Sinop-Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Davut Kümeç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Kaza, dün akşam, Sinop- Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Kümeç'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kümeç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kümeç'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Kümeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
(DHA)
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