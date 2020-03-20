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20 Mart 2020 Cuma 12:08:14 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 12:09:30

Yollar 'akıllanacak' ulaşımda alternatif artacak

Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Albayrak, gelecek 10 yılda yapılacak araçların alternatif motorlara sahip olacağını belirterek, "Bunun için enerji yükleme altyapısına ihtiyacımız var. İlk aşamada kablolu, bir süre sonra kablosuz enerji yükleme altyapısına ihtiyacımız olacak." dedi.

Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Albayrak, gelecek 10 yılda yapılacak araçların alternatif motorlara sahip olacağını belirterek, "Bunun için enerji yükleme altyapısına ihtiyacımız var." dedi.

Almanya'da "akıllı ulaşım sistemleri" konusunda çalışmalar yürüten Albayrak, AA muhabirine, dijital dönüşümün dünyadaki tüm sektörler gibi ulaşımı da etkilediğini söyledi.

Bu sektörde gelecek dönemde hızlı bir dönüşüm yaşanacağına işaret eden Albayrak, "Çok kısa sürede ulaşım sistemleri dijital dönüşümden pozitif bir şekilde etkilenecek. Bu artık olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir." diye konuştu.

Albayrak, mevcut ulaşım sistemlerinde araçlardan çoğunun elektrikli olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anki ulaşım araçlarının çoğu elektrikli değil ama önümüzdeki 10 yıl içinde bütün araçlar yeni alternatif motorlara sahip olacak. Yani bunlar pilli araçlar olacak. Piller de hızla gelişiyor.

Pillerin gelişmesiyle sistemlerin kapasitesi büyüyecek, kat edeceğiniz yol iki katına kadar çıkabilecek. Bunun için enerji yükleme altyapısına ihtiyacımız var. İlk aşamada kablolu, bir süre sonra da kablosuz enerji yükleme altyapısına ihtiyacımız olacak."

"Bireysel ulaşım, akıllı şehir sistemlerine entegre edilmeli"

Akıllı ulaşımın sadece elektrikli arabalardan oluşmayacağını vurgulayan Albayrak, "Akıllı sistemlerde sadece araba değil, bunun yanında bisiklet olacak, 'scooter'lar olacak veya yeni araçlar çıkacak. Bunların da artık çoğu elektrikli çalışacak. Bireysel araçları kullanacağız çünkü şehirlerimiz yoğunluktan yaşanılamaz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çok fazla insanın bir yerden başka bir yere gitmek istediğini ve bunun çok zaman aldığını anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Şehirlerde çok fazla insan saatlerce yolda zamanını harcıyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu, bireysel ulaşım yöntemlerinin akıllı şehir sistemlerine entegre edilmesidir. Bireysel araçlar, şehirlerin ekolojik dengelerini de korur. Şu anki iklim değişikliğiyle birlikte, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki tehdidini biliyoruz.

Bununla birlikte bugünün imkanlarıyla bütün verileri ölçebiliyoruz, anlık hava kalitesini dahi görüp, hava kalitesine göre araçları yönlendirebiliyoruz. Araçların nasıl gitmesi gerektiğini bile onlara söyleyebiliyoruz. Bu sistemler de gelişerek, daha iyi bir noktaya gelecek ve bu da şehirlerin ekolojik dengelerini koruyacak."

(AA)

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