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23 Kasım 2019 Cumartesi 16:50:01 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 18:08:05

Yolda bulduğu 25 bin euroluk saati teslim etti, iş teklifi aldı

Ülkenin kuzeyindeki Parma kentinde, Senegalli 22 yaşındaki işsiz bir adam, yolda bulduğu 25 bin Euro değerindeki Rolex saati sahibine teslim edince saatin sahibinden iş teklifi aldı. İtalya: Yolda bulduğu 25 bin euroluk saati teslim etti, iş teklifi aldı

İtalya'nın Parma kentinde Senegalli 22 yaşındaki işsiz bir adam, yolda bulduğu 25 bin Euro değerindeki Rolex saati sahibine teslim edince saatin sahibinden iş teklifi aldı.

2013'ten beri İtalya'da yaşayan Modou Gaye yaklaşık 5 yıldır işsizdi ve sokaklarda kitap satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu.

İtalyan basınındaki haberlere göre Parma kentindeki Farini Caddesi'nde çocuk kitapları satan Gaye, birkaç gün önce bu caddede yeşil bir kadife kutu buldu. Gaye, kutudaki saati tanıdığı bir kuyumcuya gösterdi. Kuyumcu, Rolex Daytona saatin en az 25 bin euro değerinde olduğunu söyleyince birlikte karakola gittiler.

İtalyan güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, Parma'ya iş için giden Mantovalı bir iş adamının, 9 Kasım'da Rolex'ini kaybettiği ihbarında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin saatin sahibiyle temasa geçmesi üzerine tekrar Parma'ya giden iş adamı, Modou Gaye ile tanıştı. İsmi açıklanmayan iş adamı Gaye'ye teşekkür amacıyla iş verme teklifinde bulundu.

Yerel gazete Gazzetta di Parma'ya konuşan Modou Gaye, "Saat bana ait değildi, elbette teslim edecektim. Babam bana bunu öğretti, ben de böyle yaptım" dedi.

Yerel gazetelerde, ulusal basında ve sosyal medyada geniş yer bulan haberin ardından Parma Belediye Başkanı Federico Pizzarotti, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

"Bu dürüstlüğü anlatan, mutlu sonlu bir hikaye. Gittikçe daha da güçleşen, bireyci hale gelen bir dünyada yaşıyoruz, umut yerini belirsizliğe ve korkuya bırakıyor. Ama dürüstlük, kayıtsızlığın karanlığını delen ufak ve utangaç bir ışık hüzmesi gibi."

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