Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan yolcu treni, Fatih Mahallesinde raylardan geçmeye çalışan Abdussamet Nasıroğlu yönetimindeki 72 BD 616 plakalı araca çarptı.

Kazada, araçta bulunan Abdussamet ve kardeşi Miraç Nasıroğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA