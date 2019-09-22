22 Eylül 2019 Pazar 16:44:53 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 16:57:37
Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı
Batman'da yolcu treninin çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan yolcu treni, Fatih Mahallesinde raylardan geçmeye çalışan Abdussamet Nasıroğlu yönetimindeki 72 BD 616 plakalı araca çarptı.
Kazada, araçta bulunan Abdussamet ve kardeşi Miraç Nasıroğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA
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