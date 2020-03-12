Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünden kent merkezine gitmekte olan yolcu minibüsünün geçişi sırasında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, minibüsün saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtulduğu belirtildi. Yolu ulaşıma kapatan kar kütleleri, köylüler tarafından temizlendi.