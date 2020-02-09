Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Gölyaka'daki Toptepe mevkiinde karla kaplı alanda yol açma çalışması sırasında, İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesi uçurumundan yuvarlandı. İhbar üzerine, iş makinesindeki 3 kişinin kurtarılması için bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan inen ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralı olduğunu belirledi. Uçurumdan aşağı oluşturulan 'insan zinciri'yle ölen ve yaralananların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.