YÖK, taciz iddiasıyla öğretim görevlisini kamu görevinden çıkardı
YÖK, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) öğretim görevlisinin bir kız öğrenciye cinsel taciz girişimi iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi M.Ö.T'yle ilgili disiplin soruşturması sürecini işletti.
YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun bugünkü toplantısında, MAKÜ'den iletilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden 14 taciz iddiası görüşüldü.
Medyaya yansıyan MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelendi, ilgili kişinin sözlü savunması alındı.
Toplantıda, MAKÜ'deki öğretim görevlisine yönelik, üniversitenin Kurul'a yaptığı "kamu görevinden çıkarma" teklifi uygun bulundu.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor: 118 terörist etkisiz hale getirildi
- YÖK, taciz iddiasıyla öğretim görevlisini kamu görevinden çıkardı
- İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
- Kan donduran itiraf: Bebeğimi yastıkla boğarak öldürdüm
- 6 yıldır boşanamadığı eşine çanta attı, hapis cezasına çarptırıldı