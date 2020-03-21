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21 Mart 2020 Cumartesi 12:16:28 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:23:18

Yoğun bakımdaki Çok Gezenti Burak Akkul'dan haber geldi! Koronavirüs teşhisi konulmuştu

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkmış, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sunucunun eşi Seda Akkul ise kusma ve baş ağrısı şikayetlerinden dolayı karantinaya alınmıştı. Çiftin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi Seda Akkul'un ağabeyi verdi.

Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan ve koronavirüse yakalanan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'dan haber geldi. Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son durumu şöyle anlattı:

"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak'ın da Seda’nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin, bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek.

Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak’ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm. Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu.

Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar.

Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak’tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam."

BURAK AKKUL KİMDİR?

1972 doğumlu. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

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