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22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:05:23

Yine aynı manzara

Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen önlem alınmadığı için geçtiğimiz cumartesi günü sele teslim olan kentte, yine su baskınları yaşandı. Ataşehir’de, suların 2 metreye ulaştığı bir evde vatandaşlar mahsur kaldı.

İstanbul’da sağanak yağış geçen cumartesi gününden sonra dün de etkili oldu. Megakent yine yağmura teslim oldu. Meteoroloji daha önceki su baskınlarının yaşandığı yağışta olduğu gibi İstanbul’u karabulutların kaplayacağı konusunda yetkilileri ve vatandaşları uyardı. Meteoroloji açıklamasında İstanbul hangi ilçesine ne zaman kadar yağış düşeceğini dakika dakika duyurdu.

HİÇ DERS ALINMADI

Cumartesi günü yaşanan su baskınlarından ders alınmadığı gözler önüne serildi. Uyarılara rağmen yine önlem alınmayınca İstanbullular aynı manzaraya şahit oldu. Anadolu Yakası’nda etkili olan sağanak geçişleri neticesinde İstanbul’un Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde metrekareye ortalama 15-20 kilogram arasında yağış düştü. Şile ve Kadıköy ise 35-40 kilogram ile en fazla yağış alan ilçeler oldu. Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D100 Uzunçayır Kavşağı, D100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkisi, D100 Göztepe, Marmaray Feneryolu İstasyonu, Marmaray Suadiye İstasyonu, Marmaray Maltepe İstasyonu’nda su baskınları yaşandı.

YARDIMA MAHALLELİ KOŞTU

Ataşehir’in İçerenköy Mahallesi Ata Sokağı’ndaki bir evin zemin katında iki kişi, su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Evde sular insan boyunca yükseldi. Durumu gören evin yanındaki iş yeri çalışanları duruma müdahale ederek mahsur kalan iki kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. İçerenköy Mahallesi’ndeki birçok iş yeri ve evlerde de su baskını nedeniyle hasar oluştu.

MİLYONLUK ARAÇLAR MAHSUR

Kadıköy Caddebostan’da yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks araç, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla çıkarılan lüks otomobil çekiciyle olay yerinden götürüldü.

FiKiRTEPE ESNAFI PERiŞAN

Yağış nedeniyle su baskınlarının en çok yaşandığı yerlerden birisi de Kadıköy Fikirtepe oldu.  Birçok ev ve işyeri kanalizasyon suları altında kaldı. Fikirtepe’deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerinde sel nedeniyle büyük hasar oluştu. İş yeri sahipleri, belediye ekiplerinden yardım çağrıları karşılıksız kalınca kendi imkânlarıyla temizlik çalışması başlattı. Fikirtepe’de cumartesi günü Eminönü’nde yaşanan manzaranın kopyası yaşandı.

SU KANALI DEĞİL ALT GEÇİT

Fikirtepe metrobüs durağı ve Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçitlerini su bastı. Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

MAHSULLER HEBA OLDU

Ataşehir Örnek Mahallesi’nde seralık alanları su bastı.  Seraların sular altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler sel baskının boyutunu gözler önüne serdi.

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