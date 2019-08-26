Yine açık kapı faciası

Gölcük'te 9 Ağustos günü Nafiye Şahin (43), kent merkezine gitmek için O.Ş. idaresindeki özel yolcu minibüsüne bindi.

VİRAJI DÖNERKEN...

Şahin sürücüye ücretini ödedikten sonra oturmak için arkadaya doğru ilerledi. Bu sırada virajı dönen minibüste dengesini kaybeden kadın, açık kapıdan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadının hastaneye sevki sırasında kalbinin durduğu belirtildi. Ekiplerin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Nafiye Şahin, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ SERBEST

Gözaltına alınan sürücü O.Ş, adliyeye sevk edildi. O.Ş’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Gebze’de de 17 Temmuz’da yaşanan olayda genç bir kız hareket halindeyken kapısı açılan bir minibüsten düşüp hayatını kaybetmişti.