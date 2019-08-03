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03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:06:23 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:10:42

Yıllardır süren anlaşmazlık: Tosun Paşa filmi Samsun’da gerçek oldu

Samsun’un Kavak ve Ladik ilçelerinin sınır mahallelerinde yıllardır süren arazi davası, akıllara Kemal Sunal’ın Tosun Paşa filmini getirdi. Yıllardır mahkeme tarafından bir o ilçeye bir bu ilçeye verilen 180 dönümlük alan iki mahalle sakinlerini karşı karşıya getiriyor.

Kavak ilçesine bağlı Saralan Mahallesi ile Ladik ilçesine bağlı Salur Mahallesi arasında arazi anlaşmazlığı yaşanıyor. İddiaya göre, iki ilçenin mahalle sakinlerini karşı karşıya getiren sınır arazisi, ilk olarak 1938 yılında Saralan Mahallesi sakinlerinin atalarına verildi. Daha sonraki yıllarda ise söz konusu arazi iki ilçe arasında gitti geldi. 2005 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun imzaladığı karar ile söz konusu arazi tekrar Saralan’ın bağlı olduğu Kavak ilçesine verildi. 2011 yılında ise karar mahkemece bozularak Ladik ilçesinin Salur Mahallesi’ne verildi. Yıllardır devam eden anlaşmazlığın davası halen Yargıtay’da devam ediyor. 

MAHALLE SAKİNLERİ ARAZİDE TOPLANDI 
 
Saralan Mahallesi sakinleri biçerdöver ve traktörler ile arazide toplanarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Arazinin kendilerinin olduğunu iddia eden köylüler, ellerine aldıkları buğdayları uzatarak, "Burası verimsiz toprak değil. Burada buğday yetiştiriliyor. Bura mera olmaya, hayvan otlatmaya uygun değil. Burası mahallemizin tek tarım arazisi" diyerek tepki gösterdiler. 

YILLARDIR KULLANDIKLARI TARIM ARAZİSİ MERA OLARAK BAŞKA İLÇEYE VERİLDİ 
 
Uzun yıllardır söz konusu araziyi ektiklerini ve tapularının olduğunu söyleyen Saralan Mahallesi sakinleri duruma tepki gösterdiler. Ektikleri yerlerin mera olarak gösterilip, hayvanların otlatılması için Salur Mahallesi’ne verildiğini iddia eden yöre sakinleri, yetkililerden yardım istediler. Durumu anlatan Saralan Mahallesi Muhtarı Ünal Altunay, “Ladik Salur Mahallesi, 2005’te bize verilen arazinin kararına itiraz etti. 2011’de arazi Salur’a verildi. Burası aslında Saralan Mahallesi’ne aittir. Saralan Mahallesi, bu arazide yetiştirilen buğdaylar ile geçimini sürdürmektedir. 60 hanemiz var. Hepsi de burada üretilen buğdayla geçiniyor” dedi. 

"ARAZİYİ EKENLERE PARA CEZASI VERİLDİ" 
 
Mahalle sakini Ünal Altunay ise “Bizim mahallemiz, orman köyü olarak geçiyor. Tarım arazimiz yok. Atalarımızın ve bizlerin yıllardır kullandığı arazi, mahkeme kararı ile Salur Mahallesi’ne verildi. Daha önceki mahkeme kararları ile de buralar bizim köyümüze verildi. Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yapılan itirazlar sonrasında karar bozuldu ve tekrar Salur Mahallesi’ne verildi. Bizim başka ekecek bir arazimiz yok. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Söz konusu arazi ekilip, biçildi. Burası mahkemelik olduğu için birkaç arkadaşımıza ceza geldi. Bu cezaları ödemedik çünkü buralar bizim. Topraklarımızın tekrar bize geri verilmesini istiyoruz” diye konuştu. 
 
Araziyi uzun yıllardır tarım arazisi olarak kullandıklarını dile getiren Murat Altunay, “Benim bildiğim 64 yıldır bu araziyi ekiyoruz. Daha önceden burada pancar ve fasulye de ektik. Ladik’in Salur Mahallesi bize bir türlü huzur vermedi. Salur’da mahsul olmadığı ve nüfuslarının kalabalık olmasından dolayı hayvanlarını otlatmaları için bizim tarım arazimizi mera olarak gösterip, onlara bağlamışlar. Bizim elimizden burayı aldılar. Biz ekmek yiyemeyecek miyiz? Biz zaten orman köyündeyiz. Yerimizin bize geri verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Söz konusu araziyi ektiği için para cezası yiyen Mustafa Evce, “Salur Mahallesi ile büyük sıkıntılar içerisindeyiz. 66 yaşındayım. 55 yıldır burayı ekiyoruz. Hepimizin burada tapulu arazisi var. Dönemin yetkilileri burayı bizden alıp Salur’a verdi. İlk karar Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bizden yana çıktı. Şu anda ise arazimizi Ladik ilçesine bağladılar ve bize ‘ekemezsiniz’ diyorlar. Ekim yaptığımız için de 10 bin TL para cezası yedik” açıklamasında bulundu. 
 
Kemal Altunay, “Kendi tarım arazimizi sürdük ama bizi tehdit ettiler. Bizler Salur’un yerini sürmedik, Saralan’a ait olan kendi yerimizi sürdük. Dedemlerin, atalarımızın yerini sürdük. Başka da tarım yapacağımız yerimiz yok. Burada tarım yaptığımız için de ceza yedik” ifadelerini kullandı. 
İki ilçe halkı arasında gerginliğe neden olan araziye ektikleri buğdayları bugün hasat eden Saralan Mahallesi sakinleri, tapularının da kendilerine ait olduğu arazinin tarım arazisi olarak kendilerine verilmesini ve tekrar Kavak ilçesine bağlanması gerektiğini ifade ettiler. 
 
"ARAZİ BİZE AİT" 
 
Salur Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıçarslan ise davalık olan arazinin mahkeme kararı ile kendi mahallelerine verildiğini belirterek şunları söyledi: “Söz konusu arazi, valilik tarafından Ladik’e verildi. 7-8 senedir Saralan Mahallesi böyle müdahil oluyor. Mahkeme kararına rağmen bu sene de o araziyi ekmişler. Mahkeme de onlara ektikleri için ceza kestiler. Söz konusu alan bizim, onların söyledikleri iddiadır. 180 dönümlük büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu topraklar Ladik’e aittir. Karar da bu doğrultuda çıktı.” 

Filmleri aratmayan konusuyla iki ilçe ve mahalleyi yıllardır meşgul eden arazi sorununun mahkeme ayağı da devam ediyor. 

TOSUNPAŞA FİLMİ 

 Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi adındaki bölge için rekabet halinde bulunuyordu. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlardı. Hal böyle olunca Tellioğulları evin uşağı Şaban'ı (Kemal Sunal) dönemin en sözü geçen paşası olan Tosun Paşa kılığına sokarak vadiyi kendileri almak istiyordu. Hikayenin sonunda ise gerçek Tosun Paşa gelerek Yeşilvadi’yi iki aileye de vermiyordu. 

(İHA)

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