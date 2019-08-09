Yıldırım minibüs direksiyonunda

İzmir'den eşi Semiha Yıldırım'la karayoluyla İstanbul'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.

BAYRAM UYARISI

İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün sürücü koltuğuna geçen Yıldırım, bayramda yolculuğa çıkacak vatandaşların araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istedi. Yıldırım, “Yolların kralı olmaz, kuralı olur” diyerek tüm vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.