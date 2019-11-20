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20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 21:58:20

Yeter ki Ömer yaşasın

Bursa'da yaşayan Harman çiftinin, 10 yılda 5 çocuğu, akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. 9 yaşındaki evlatları da aynı hastalığa yakalanan aile, yardım bekliyor. 

İnegöl ilçesinde yaşayan Biret ve Emsal Harman çiftinin 5 çocuğu, ikişer yıl aralıklarla akciğer yetmezliğinden öldü. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan çift, tam her şey geride kaldı derken bu sefer de çocukları Ömer Faruk Harman’a (9) akciğer yetmezliği teşhisi konulmasıyla sarsıldı. 

BAŞINDA NÖBET TUTUYOR 

Evladının bir süre İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ardından taburcu edildiğini belirten baba Harman, “Gezmediğimiz hastane kalmadı. Bir türlü düzelmedi. Gece uyurken, Ömer’in küçük dili boğazına kaçıyor ve nefes alamıyor. Bu yüzden başından ayrılmadan nöbet tutuyoruz. Şu ana kadar 10 çocuğum dünyaya geldi. 5’ini kaybettim. Henüz çok küçüklerdi. Altıncı kez aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresiz kaldım” dedi. 

Bir süre boyunca hastanede yatan minik Ömer'in tedavisine, evinde devam ediliyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

Ayda 3-4 gün iş bulunca inşaatlara çalışmaya gittiğini ve zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini ifade eden Harman, “Maddi olarak iyi durumda değilim. Onun bu hastalıkla mücadele vermesi için temiz bir ortama ihtiyacı var” diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. Hastalıkla mücadele eden Ömer Faruk Harman ise ''Ben iyileşip okula gitmek istiyorum. Oyun oynamak istiyorum” diyerek gözyaşları döktü. 

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