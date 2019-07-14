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14 Temmuz 2019 Pazar 09:28:14 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:34:50

Yeteneğini öğretmeni keşfetti... 11 yaşında 2 kitap yazdı

Giresun'da yeteneği öğretmeni tarafından keşfedilen 11 yaşındaki Elif Aydın, 2. kitabını yazdı.

5. sınıfta ilk kitabını yazmaya başladığını ama bir süre sonra sıkılarak yazmayı bıraktığını anlatan Aydın, yazdığı bir hikayenin ardından öğretmeninin teşviki ile yeniden başlayarak kitabını bitirdiğini söyledi. 
Okulda verilen bir ödev için hikaye yazdığını ve yazdığı hikayeyi okuyan öğretmeninin ‘sen büyük bir yeteneğe sahipsin’ demesiyle yarım bıraktığı kitabı tamamladığını ifade ederek, “Bir kitap yazma fikrim 5. sınıfın biraz öncesinde başladı. Kitaptan sıkıldım ve bir müddet yazmayı durdurdum. Kitap yazma hevesim gitti. 5. sınıfın ortalarında bir hikaye yazmıştım, sınıf hocam bu hikayemi okuyunca büyük bir yazar olabilecek olduğumu söyledi. Öğretmenimiz bize bir gün ödev vermişti. Ödevde hikayenin başı verilmiş, yazının devamı getirilmesi isteniyordu. Herkes hikayenin devamını getirmişti. Herkes okudu, bende okudum. Okuduktan sonra öğretmenim hikâyeyi benim yazdığıma inanmadı. Öğretmenime kendi yazdığımı söyledim. Öğretmenim benden babamın telefon numarasını istedi. Öğretmenim babamı aradı ve babama benim büyük bir yeteneğe sahip olduğumu ve büyük bir yazar olabilecek olduğumu söyledi. Kitabım çıktıktan sonra bir belediye tarafından düzenlenen küçük yazarlar projesine katıldım” dedi. 
Küçük Yazar Hatice Elif Aydın, gelecekteki hedefini büyük bir yazar olmak olduğunu kaydederek şunları söyledi: 
”Gelecekte bir sürü kitap yazmak istiyorum. Tüm kitaplarımın sergilerde sergilenmesini istiyorum. Ben yazdığım kitapları başka kitaplardan esinlenerek, hayal ederek, düşünerek yazdım. Çok fazla kitap okudum. Hatta bir gün 4 saatte bir kitabı bitirdiğim zaman oldu. Aslında zararlıydı ama kitaplara bayılıyorum. O kitap çok hoşuma gittiği için bitirip de bırakma istemiştim. Kitap okumayı çok seviyorum. Bazen harçlıklarımı biriktirerek kendime kitap alıyorum. Önce yaşıtlarıma sonrada herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum." 

İHA

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