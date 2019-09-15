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15 Eylül 2019 Pazar 22:03:40 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 22:05:57

'Yeryüzü Cenneti'nde zirve yürüyüşü yapıldı

Bitlis’in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan ve "Yeryüzü Cenneti" olarak adlandırılan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi.

Bitlis’in Tatvan, Güroymak, Ahlat ilçeleri arasında yer alan ve "Yeryüzü Cenneti" olarak adlandırılan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda, Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından zirve yürüyüşü düzenlendi.

Nemrut Çanağı yürüyüşüne katılan 40 doğasever, Nemrut Kalderası'nın ağız genişliği olan 40 kilometreyi 15 saatte yürüdü.

Nemrut Dağı'nın Tatvan yamacında tırmanış yapan doğaseverler, zirve yürüyüşü boyunca sol yönde Nemrut Krater Gölü'nü, sağ yönde ise sırasıyla Tatvan, Van Gölü, Süphan Dağı, Ahlat, Nazik Gölü, Güroymak, Atatürk Dağı, Bitlis ve Güneydoğu Toros Dağları’nı görme imkanı buldu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü’nü tanıtmak amacıyla Nemrut Kalderası'nda doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Özel, şöyle devam etti:

"Şu an Nemrut Kalderası'ndayız, 2 bin 800 metre yükseklikte ve zirvedeyiz. Dünyanın 8'inci harikası olarak Van Gölü'nü tanımlıyoruz, 9'uncu harikası da kesinlikle Nemrut'tur. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü'nü yukarıdan izleme imkanı bulduk. Etrafımızda ayrıca Tatvan, Güroymak ve bunların yanı sıra Ahlat, Süphan Dağı, Nazik Gölü var, hepsini aynı zanda görebiliyoruz. Kırk kişi ile birlikte katıldığımız bir zirve yürüyüşü, çanağı komple gezme etkinliği yapıyoruz. Amacımız Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'nü dünyaya tanıtmak, turizmin ilgisini bölgemize çekmek, buradaki turizm potansiyelini ön plana çıkartmaktır."

Vangölü Aktivistleri tarafından düzenlenen etkinliğe Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak katılım sağladıklarını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise Türkiye'nin birinci en büyük krater gölü ve dünyanın da ikinci en büyük krater gölünün Van Gölü havzasında bulunduğunu söyledi.

Çeliktaş, "Nemrut Krater Gölü'nün güzelliğini her tarafa göstermek ve tanıtımını yapmak adına farkındalık oluşturmak için bir yürüyüş etkinliği yapıyoruz. Burası çok güzel bir coğrafya ve gerçekten herkesin görmesi lazım. Bizim bir sloganımız vardı, 'Van Denizi'nde yüzmeden ölmeyin', ikinci sloganımız da şu oldu, 'Nemrut Krater Gölü'nü görmeden ölmeyin'. Muhteşem bir güzellik buradan aynı anda sıcak ve soğuk gölleri görebiliyoruz, yan tarafta da Van Gölü var. Burayı turizme kazandırmalıyız, bu güzelliği Türkiye'deki herkesin görmesi lazım." dedi.

Katılımcılardan Fatma Korkut, "Buraya gelmeden önce bu kadar güzel bir manzara ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Nemrut Krater Gölü'nü şu an kuş bakışı olarak görüyoruz. Dünyanın ikinci ve Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, çok sayıda ödül almış ve bence ödülleri hak ediyor." diye konuştu.

Aydınlı olduğunu ve Tatvan'da öğretmenlik yaptığını belirten Çağlar Uyan da çok güzel bir manzara ile karşılaştığını ifade etti.

AA

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