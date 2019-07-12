Yer: Ordu! Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ordu genelinde birden etkili olan sağanak, fırtına ve beraberindeki gök gürültülerinin ardından, Taşbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katına yıldırım isabet etti. Bunun üzerine çıkan yangın sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, çatıdaki bütün eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Yıldırımın isabet etme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yıldırım isabet eden evin yakınlarında ikamet eden Turgut Gürbüz isimli vatandaş, akşam saatlerinde Boztepe'ye çıktıkları esnada havanın birden bozulduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde düşen yıldırımın komşularının evine isabet ettiğini belirten Gürbüz, “Allah razı olsun, itfaiye zamanında gelmiş ve yangını söndürmüş. Benim aracım da buradaydı, ben de korktum. Komşumuzun evinin çatısı gitti, içerideki eşyalar gitti" dedi.

İHA