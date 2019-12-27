Yerli otomobil resimleri haberimizde! Yerli otomobil canlı yayın izleme linki

Yerli otomobil fotoğrafları yoğun ilgi görüyor. Yerli otomobilin örtüsü birazdan kalkıyor. Türkiye'nin yerli otomobilini Başkan Erdoğan tanıtacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye’yle buluşturacak. Vatandaşlar heyecanla beklediği yerli otomobil ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yerli otomobil resimleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İşte yerli otomobil fotoğrafları haberimizde yer alıyor.

YERLİ OTOMOBİL CANLI YAYIN;

TÜRKİYENİN YERLİ OTOMOBİLİ SON RESİMLERİ

Yerli otomobilin örtüsü birazdan kalktı.

TÜRKİYENİN YERLİ OTOMOBİLİ TANITIMI

Yerli otomobil tanıtımı 27 Aralık Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor. Tanıtım Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.

TÜRKİYENİN YERLİ OTOMOBİLİ RESİMLERİ