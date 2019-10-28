"Yere tükürme" dedi, ölümüne dayak yedi! Araya giren kadına da yumruk attılar

Esenyurt'ta geçtiğimiz Salı günü ilginç bir olay yaşandı. Yola tükürenleri uyaran duyarlı bir vatandaş, feci şekilde dayak yedi. Saldırganlar, adamın dayak yemesini önlemek için araya giren bir kadına da yumruk atarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"UYARIDA BULUNDU, SALDIRIYA UĞRADI"



Esenyurt'taki olay geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında beklediği sırada yoldan geçen gruptaki bir kişinin yere tükürmesi üzerine uyarıda bulunan Birol Ş. (52) saldırıya uğradı. Birol Ş. yere tüküren kişiye, "Evde de yere tükürüyor musun?" deyince feci şekilde dövülmeye başlandı. 7 kişi olduğu belirtilen saldırganları mahalle sakinleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada bir kadın da saldırıya engel olmaya çalıştı. Ancak gruptakilerden biri, kadına da yumruk attı. Birol Ş.'yi döven saldırganlar uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

MAHALLENİN GENÇLERİ DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLMADI



Çevredekiler dayak yiyen adama yardım etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Yere tüküren kişiyi uyardığı için dayak yediği belirtilen Birol Ş. ve kadının "mahallenin gençleri" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KADINA DA YUMRUK ATTILAR!



Öte yandan Birol Ş.'nin feci şekilde dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yanına gelen gruptakiler yumruklarla saldırıyor. Bu sırada orada olan bir kişiler kavgayı ayırmaya çalışıyor ancak şüpheliler araya girmek isteyenleri uzaklaştırıyor. Yoldan geçen bir kadın da adamın darp edilmesini önlemek için araya girmeye çalışıyor. Birol Ş.'nin önüne geçip, kollarını açarak, şehir eşkıyalarını uzaklaştırmaya çalışan kadına saldırganlardan biri yumruk atıyor.

(DHA)