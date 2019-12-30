Yere çöp atana 351 lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle, yeni yılda, konutlarda gürültü yapan, yere çöp atan, marketlerde poşetleri ücretsiz veren ve tehlikeli atık ithal edenlerin cezasını artırdı.

NAYLON POŞET DE DAHİL

Buna göre 2020'de konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1.192 lira ceza miktarı, yeni yılda 1.461 liraya yükselecek. 287 lira olan yere çöp atma cezası 351 liraya çıkacak. Poşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için 15,16 lira ceza uygulanacak.

REKOR TEHLİKELİ ATIKTA

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak. Tehlikeli atık ithal edenlere ise 7 milyon 376 bin lira ceza verilecek.