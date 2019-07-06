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06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:47:52 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49:34

Yenilmezler Ultron Çağı konusu nedir? Yenilmezler Ultron Çağı oyuncu kadrosunda kimler var?

Yenilmezler Ultron Çağı konusu nedir? Yenilmezler Ultron Çağı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girmiş olan Yenilmezler Ultron Çağı filminin yönetmen koltuğunda Joss Whedon oturuyor. Bu akşam saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak olan Yenilmezler Ultron Çağı filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Yenilmezler Ultron Çağı filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bu akşam ATV'nin yayın akışında yer alan  Yenilmezler Ultron Çağı filmi merak konusu oldu. Televizyon takipçileri Yenilmezler Ultron Çağı konusu nedir? Yenilmezler Ultron Çağı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. 1 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girmiş olan Yenilmezler Ultron Çağı filminin yönetmen koltuğunda Joss Whedon oturuyor. Bu akşam saat 20:00'da izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Yenilmezler Ultron Çağı filmi hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Yenilmezler Ultron Çağı hakkında tüm detaylar... 

YENİLMEZLER ULTRON ÇAĞI İZLE

YENİLMEZLER ULTRON ÇAĞI KONUSU NEDİR? 
Tony Stark etkin olmayan Ultron adlı barış koruyucu bir programı çalıştırınca, işler ters gider ve Dünyanın En Güçlü Kahramanları olan Demir Adam, Kaptan Amerika, Thor, Hulk, Kara Dul ve Şahingöz, gezegenin kaderi tehlikedeyken zorlu bir sınavdan geçerler. Yenilmezler, birden ortaya çıkan Hain Ultron'un korkunç planını hayata geçirmesini engellemek zorundadır, böylece huzursuz ittifaklar ve beklenmedik aksiyonlar evrensel bir maceraya zemin hazırlar.

YENİLMEZLER ULTRON ÇAĞI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Joss Whedon tarafından yönetilen filmin başrollerinde Scarlett Johansson, Andy Serkis, Aaron Taylor-Johnson, Chris Evans, Elizabeth Olsen, Chris Hemsworth ve Robert Downey Jr. yer almaktadır. 

 

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