01 Ocak 2020 Çarşamba 10:22:16 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 10:27:54
Yeni yıl İstanbul trafiğini de rahatlattı
Yeni yılı büyük coşkuyla İstanbul'da karşılayan İstanbullular yılın ilk gününde trafikte de rahat bir nefes aldı. İstanbullunun büyük derdi olan trafikteki yoğunluk şu sıralar yüzde 11 seviyelerinde seyrediyor
1 Ocak'ın resmi tatil olması İstanbul trafiğine yansıdı. D-100 kara yolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik oluşmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, trafik yoğunluğu haritasındaki oran yüzde 1'e geriledi. Kent genelindeki metrobüs, metro ve otobüs duraklarında da yoğunluk yok.
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