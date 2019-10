Yeni Game of Thrones dizisinin adı belli oldu: House of the Dragon ne zaman başlıyor, konusu ne?

Yeni Game of Thrones dizisi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Dizinin hayranları, "Yeni Game of Thrones dizisinin adı ne oldu? House of the Dragon ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtını merak ediyor. Dünyanınn en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen ve milyonlarca izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizinin adı Twitter üzerinden açıklandı. Game of Thrones dizisi hayranları, gördükleri açıklamanın üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Yeni Game of Thrones dizisi olan House of the Dragon hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NE?

Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacağı belirtildi.

Los Angeles’ta yapılan lansmanda HBO’dan Casey Bloys, “HBO için House of the Dragon adında yeni bir seri talebinde bulunduğumu açıklamak benim için bir zevk. Dizi Westeros’un öncesi ve Targaryen Hanedanlığı’nı anlatacak” dedi.

'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de olduğu ifade edildi.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. House of the Dragon'un yayın tarihi açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.