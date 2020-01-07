Yeni aldığı lüks aracının üstüne çatı düştü

Olay, saat 01.00'de meydana geldi. Şiddetli fırtınaya dayanamayan bir çatı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobil sahibi Ali Osman Gürkan, "Ben rüzgarın sesine kalktım, arabayı alalı da bir hafta oldu. Durum böyle ve hâlâ da çatı uçmaya devam ediyor" diyerek yaşananları anlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kayışdağı İtfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.