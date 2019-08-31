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31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47:08 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48:07

Yeni adli yıl başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara pazartesi günü itibarıyla devam edilecek.

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara pazartesi günü itibarıyla devam edilecek.

20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Darbe davaları da devam edecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası yakalanan sanıkların davalarına da kaldığı yerden devam edilecek.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonlarda görülen duruşmalar arasında olan Akıncı Üssü davasının adli tatil sonraki celsesi, 3 Eylül'de yapılacak.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Ağustos 2017'de ilk duruşması görülen davada, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yağdırarak, çok sayıda kişiyi şehit eden pilotların da aralarında bulunduğu 475 sanık yargılanıyor.

Duruşmada sanıklar, ilk savunmalarını yaptı, müştekiler ve tanıklar da dinlendi. Son aşamada sanıkların Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmaları sürüyor.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı, TRT'ye baskın yaparak sözde bildiriyi okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in de savunma yaptığı davada ise sanıkların ilk savunmaları bitti.

Ankara'da en çok sanığı bulunan ve 10 Ekim 2017'de görülmeye başlanan davada, sanıkların ilk savunmalarının tamamlamasının ardından tanık beyanlarına geçildi. Duruşmaya, 9 Eylül'de tanık beyanlarıyla devam edilecek.

Diğer davalar

Ankara'da devam eden darbe girişimi davalarından yine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 142 sanığın yargılaması sürüyor.

Tanık beyanlarıyla devam eden davada, savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklaması bekleniyor. Savcının mütalaası sonrası da sanıklar son savunmalarını yapacak. Duruşmaya, 21 Ekim'de devam edilecek.

Darbe girişimi sırasında 9 vatandaşın şehit olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın öldürülmeye çalışıldığı Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada ise sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları alındı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, cumhuriyet savcısının 9 Temmuz'da mütalaasını açıkladığı davada, sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için süre verildi. Duruşmaya, 1 Ekim'de devam edilecek.

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı dava da Ankara'daki önemli darbe davaları arasında yer alıyor. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, tanık ve müşteki beyanları alınan davaya 22 Ekim'de devam edilecek.

289 davadan 265'inde karar çıktı

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, görülen 289 darbe davasından 265'i karara bağlandı.

Sona eren davalarda 2 bin 260'ı ömür boyu olmak üzere, 3 bin 664 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Bu davalarda bin 206 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı, sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bir sanık için 137 kez ağırlaştırılmış müebbet kararı veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilenler arasında eski 71 general, 813 subay, 172 astsubay, 49 uzman çavuş, 4 polis memuru da yer aldı.

Davalarda, 2 bin 609 sanığın da beraatine karar verildi.

(AA)

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