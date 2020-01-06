Yengeçler aşkta şanslı, oğlakların hayatı renkleniyor

KOÇ

Para konusunda şu sıralar çok kısmetlisiniz. Yalnız para ile ilgili fırsatları anında ve yerinde değerlendirmelisiniz. Seviyor ve seviliyorsanız birlikte yeni bir çevreye gireceksiniz. Her konuda anlaşma var. Sevdiğiniz yoksa yeni biriyle bir yakınınız sayesinde tanışacak ve çok beğeneceksiniz. Heyecanlı günler sizi bekliyor.

BOĞA

Sevdiğiniz insanın uçarılılıkları sizi hayli üzecek. Özel hayatınızdaki karmaşayı atlatabilmek için enerjinizi işinizde yoğunlaştırın. Zira işlerinize şu sıralar çok önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını en kısa zamanda alacaksınız. Bugün radikal kararlar alabilirsiniz. Bunun için gerekli güç şu sıralar sizde mevcut.

İKİZLER

Havailiğiniz başınıza iş açıyor. Çevrenizde yanlış anlaşılıyorsunuz. İş hayatınızın ve dostlarınızın güvenini sarsıyorsunuz. Bundan bir an önce vazgeçin. Yoksa en çok zararı siz görürsünüz. Biraz gayretle büyük bir başarı kazanmanız olası. Çevrenizde sizi çekemeyenler var. Onlara fırsat vermeyin.

YENGEÇ

Yukarı sıçramak gibi bir isteğiniz varsa arzu ettiğiniz pozisyona gelmekle kalmayacak, aynı zamanda hedeflerinizi de bir bir ele geçirmiş olacaksınız. Dizginler sizin elinizde. Aşk hayatınızda fırtınalar esse bile yaşamın diğer alanlarında karşınıza çıkan fırsatlar kendinizi bir anlamda iyi hissetmenize yarayacak.

ASLAN

Parlak bir dönem başladı ama siz yine memnun değilsiniz. Çünkü yapınızda hiçbir zaman olanla yetinmemek gibi bir dürtü var. Bu nedenle var olan şeylerin tadını çıkaramıyorsunuz. Elinizden küçük mutluluklar kaçıyor. İşleriniz, arladaşlarınız ve hobilerinize ayırdığınız zamanın bir bölümünü de sevgilinize ayırın.

BOĞA

Aşk ile işi birbirine karıştırıyorsunuz. Bu da işinizi tehlikeye sokabilir. Herkese mavi boncuk veriyorsunuz. Çapkınlıktan vazgeçip daha kalıcı ilişkilere yönelmelisiniz. Her an çok iyi anlaşabileceğiniz bir kişiye rastlayabilirsiniz. Hatta yeni bir yaşam kurabilirsiniz. Uzun seyahatlere çıkmayı ne zamandır düşünüyordunuz.

TERAZİ

Şans oyunlarına fazla güvenmeyin. Para konusunda tutumlu olmalısınız. Sonra sıkıntıyı siz çekersiniz. Dış görünüşünüzü şu günlerde epey ihmal ediyorsunuz. Nerede o eski bakımlı haliniz? Çevrenizdekiler buna çok şaşırıyorlar. Kendinize çeki düzen verin ve işinize gereken ilgiyi gösterin.

AKREP

Daha çok sosyal ilişkilerle ilgili konularla bu sıralar uğraşacaksınız. Hareketleriniz ve sözlerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinizi kapana kıstırılmış hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda heyecanlarınızı ve duygularınızı bastırmakta zorlanacaksınız. Yalnızsanız bir ilişki isteyip istemediğinize artık karar verin.

YAY

Duygusal hayatınızla iş hayatınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Dedikodular yüzünden özel hayatınızda birtakım fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. İşinizle ilgili karar verirken iş arkadaşlarınız konusunda oldukça dikkatli davranmanız gerekiyor. İşlerinize önem verdiğiniz kadar beraber olduğunuz kişiyi de düşünmelisiniz.

OĞLAK

Uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğünüz proje ve planlarınızı şu günlerde tatbikata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Zira her an insanın eline böyle önemli şanslar geçmez. Hayatınızı biraz renklendirin. Arkadaş ortamlarına katılın. İş ve aşk bir arada yürümez demeyin.

KOVA

Başkalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. Bu bencilliğe bir son vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Etrafınızdakileri, sizi seven insanları bu şekilde üzmeye hiç hakkınız yok. Şu sıralar iş yerinde birtakım problemler yaşayabilirsiniz.

BALIK

Hayatınızda her şey olmasını istediğiniz gibi gelişiyor. Iş hayatınızda büyük değişiklikler olacak. Sevinçli bir haber alacaksınız. Çok disiplinli bir çalışma dönemine giriyorsunuz. Hayatınızı renklendirin. Hayat sadece iş değildir. Arkadaş ortamlarına katılın. Yeni kişilerle tanışın. Katı kurallarınızı yumuşatın.