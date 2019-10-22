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22 Ekim 2019 Salı 22:12:02 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 22:13:46

Yemen'deki patlamalarda 13 kişi öldü

Yemen'in Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki patlamalar sonucu 4'ü asker 13 kişi öldü.

Yemen'in Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde daha önce Husilerce yola yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 4'ü asker 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde ve Taiz kentlerinde Husiler tarafından daha önce yola döşenen patlayıcıların infilak ettiğini söyledi. Debiş, patlamalar sonucu 4 Yemen askeri ile 9 Husi militanın öldüğünü açıkladı.

Debiş, Husi militanların Hudeyde vilayetinin kuzeyindeki Salih kentinde gerçekleşen patlamada, Yemen askerlerinin de Taiz'in batısındaki El-Muha kentinin girişindeki El-Cedid bölgesindeki patlamada hayatını kaybettiğini aktardı.

Yemenli Sözcü, Taiz'deki patlamada ayrıca 3 askerin yaralandığını belirtti.

Husiler ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BM DÖRDÜNCÜ İZLEME NOKTASINI KURDU

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kente dördüncü izleme noktasını kurdu.

Dördüncü izleme noktasının Hudeyde'nin güneyindeki El-Arud bölgesi yakınlarında zorlu şartlar altında kurulabildiği, Husilerin bölgeye yaklaşık 2 bin 500 mayın yerleştirmesi nedeniyle uzmanların kontrolüyle ilerlendiği kaydedildi.

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

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