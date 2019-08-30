  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8450
  • Euro
    6,4525
  • Altın
    287,8770
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2019 Muharrem ayı başlangıcı ne zaman, oruç ne zaman tutulur? Muharrem ayı ile ilgili sözler sizlerle 2019 Muharrem ayı başlangıcı ne zaman, oruç ne zaman tutulur? Muharrem ayı ile ilgili sözler sizlerle
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne uyarı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne uyarı
Esper en küçük Selman'ı Pentagon'da Ağırladı: ABD ile Suudi Arabistan arasında "savunma iş birliği" görüşmesi Esper en küçük Selman'ı Pentagon'da Ağırladı: ABD ile Suudi Arabistan arasında "savunma iş birliği" görüşmesi
30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs bedava mı? Bugün metro ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs bedava mı? Bugün metro ücretsiz mi?
CHP'liler saldırdı, Canan Kaftancıoğlu toplantıdan kaçtı CHP'liler saldırdı, Canan Kaftancıoğlu toplantıdan kaçtı
CHP toplantısında fikirler değil, sadece yumruklar ve hakaretler konuştu CHP toplantısında fikirler değil, sadece yumruklar ve hakaretler konuştu
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
30 Ağustos zaferin 97'inci yılı 30 Ağustos zaferin 97'inci yılı
İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 gözaltı İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 gözaltı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi
Büyük zaferin 97'nci yılı! Verdiğim sözü yerine getiremedim Büyük zaferin 97'nci yılı! Verdiğim sözü yerine getiremedim
Başkan Erdoğan 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'de - Canlı izle (Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu) Başkan Erdoğan 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'de - Canlı izle (Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu)
Dünyanın en güzel yüzlü seçilen atına gözü gibi bakıyor Dünyanın en güzel yüzlü seçilen atına gözü gibi bakıyor
Avusturalya'da "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı" Avusturalya'da "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu
Wesley Sneijder: Barcelona ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nin favorileri olduğunu söyleyebilirim Wesley Sneijder: Barcelona ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nin favorileri olduğunu söyleyebilirim
İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Galatasaray yorumu PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Galatasaray yorumu
Katar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından Mbaye Diagne'ye sürpriz ülkeden teklif geldi Katar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından Mbaye Diagne'ye sürpriz ülkeden teklif geldi
Luiz Gustavo, Fenerbahçe için yola çıkıyor! İstanbul'daki evini bile hazırladı Luiz Gustavo, Fenerbahçe için yola çıkıyor! İstanbul'daki evini bile hazırladı
Galatasaray ile Kulüpler Birliği arasındaki buzlar eriyor Galatasaray ile Kulüpler Birliği arasındaki buzlar eriyor
Fenerbahçe bonservisi elinde olan Fabio Coentrao ile görüşmelere başladı Fenerbahçe bonservisi elinde olan Fabio Coentrao ile görüşmelere başladı
Yemen hükümetinden "BAE Arap Koalisyonu'ndan çıkarılsın" talebi Yemen hükümetinden "BAE Arap Koalisyonu'ndan çıkarılsın" talebi
Bakan Akar: (FETÖ ile mücadele) 17 bin 498 kişi ihraç edildi Bakan Akar: (FETÖ ile mücadele) 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ağustos 2019 Cuma 09:43:52 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:47:08

Yemen hükümetinden "BAE Arap Koalisyonu'ndan çıkarılsın" talebi

Yemen hükümeti, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Hadi Mansur'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de meşruiyete destek koalisyonuna katılımının sonlandırılması için Suudi Arabistan'a resmi talepte bulunmasını istedi.

Yemen hükümeti, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Hadi Mansur'a gönderdiği resmi yazıda BAE'nin Arap Koalisyonu'ndan çıkarılması talebinin resmi olarak Suudi Arabistan'a iletilmesi talebinde bulundu. 

BAE savaş uçaklarının Aden ve Ebyen'de düzenlediği saldırının ardından gönderilen yazıda, Suudi Arabistan'ın isteğiyle Arap Koalisyon Güçlerine katılan BAE'nin koalisyondaki rolünün sonlandırılması talebinin Riyad'a resmi olarak iletilmesi istendi. 

Cumhurbaşkanı'na gönderilen resmi yazıda ayrıca, BAE ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve Ebu Dabi'deki Yemen Büyükelçisi'nin geri çekilmesi talebi vurgulandı. 

Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla atanmış olup meşruiyete karşı isyana katılanlardan hukuki himayenin kaldırılması gerektiği belirtilen resmi talepte, Aden'deki isyancı liderlerin birliğe engel olanlar şeklinde tasnif edilmesi ve dosyaların insan hakları ihlalleri olarak yargıya taşınması gerektiği ifade edildi. 

Hükümet, söz konusu taleplerin Cumhurbaşkanı Hadi'nin Yemen konusuyla ilgili çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi konusunda kararlı adımlar atılması ve BAE'nin Yemen üzerindeki niyetlerinin ortaya çıkmasından sonra sert tavır takınılması talebi olarak kabul edilmesi istendi.   

Yazıda ayrıca, Aden'de BAE'ye tabi silahlı milislerin emrivaki siyaseti ve oradaki BAE liderlerinin keyfine aykırı davrananlara şiddet uyguladığına, bu durumun Emirliklere ilişkin her şeye karşı büyük bir düşmanlık yarattığına dikkati çekildi.  

Yine benzeri bir şekilde, Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) BAE'nin güneydeki güçlerini açıkça bombalaması hakkında oturum düzenlemesi talebinde bulunmuştu.

Dün, Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'ye ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Güneydeki gelişmeler

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'ye ait uçakların dün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ