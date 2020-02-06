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06 Şubat 2020 Perşembe 00:17:00 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 00:18:26

Yem karma makinesinin şaftına sıkışan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 10 yaşındaki Oktay Tunca, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 10 yaşındaki Oktay Tunca, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oktay Tunca, henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

DHA

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