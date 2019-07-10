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10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:52:00 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:52:40

Dans yarışması sosyal mecrada başladı

Amatör ve profesyonel dansçılar ya da dans etmeyi sevenler sosyal mecradan başlatılan dans yarışmasında kozlarını paylaşacak. Yarışmanın kazanını ise çeşitli hediyeler bekliyor.

Dans çılgınlığı sosyal medyadan da ilerlemeye devam ediyor. Bir teknoloji markası düzenlediği online yarışma ile dans severlere yeni bir mücadele ortamı hazırlıyor. Facebook üzerinden başlatılan #TWINWashiledanset yarışmasıyla, katılımcılar eğlenirken yarışacak. Yarışma 14 Haziran - 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında devam edecek. Katılımcıların yarışmayı düzenleyen LG Electronics (LG) Türkiye'nin Facebook hesabındaki yarışma gönderisinin altında paylaşmaları ve yorum yazmaları yeterli olacak. Dans yarışmasına bir başka katılım şekli ise, katılımcıların yüzlerini dans eden 2D karaktere monte ederek video oluşturmalarıyla gerçekleşiyor. Bu yöntemle kullanıcılar Facebook AR kamera filtresi kullanarak eğlenceli dans videoları oluşturabiliyorlar. Kazanana çamaşır makinesi En özgün dans ve yorum yapanların jüri tarafından belirleneceği yarışmada, büyük ödül markanın ileri teknolojili çamaşır makinesi olacak. Ayrıca ilk 50'ye girenler de bir sosyal film ve dizi izleme platformunun hediye kartı ve mikrodalga fırın ile ödüllendirilecek. İHA

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