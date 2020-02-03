Yaylar şanslı, aslanlar gergin bir gün geçirecek

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03 Şubat 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 02:34:03

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Günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevdiğiniz ve anlaşabileceğiniz insanlarla bir arada bulunabilir, dinlendirici veya eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerle ilgili ve sizi memnun edebilecek olan bazı haberler almanız da olasıdır. Duygusal olarak uyumlu ve hoş görülü yapıda olmanıza rağmen karşı cins ilişkileriniz beklediğiniz seviyede olmayabilir. 

BOĞA

Bugün pahalı bir hediye almanız ya da karşı cins ilişkilerinizle ilgili olan, hiç beklemediğiniz bir gelişmeye sevinmeniz olasıdır. Fazla büyük hayaller kurmaya başlar ya da kendinizi dev aynasında görürseniz bu hayallerinizden uyanmanız üzücü olabilir. Her şeyi gerektiği gibi değerlendirmeli ve akılcı davranmalısınız.   

İKİZLER

Siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğin bugün sizden uzakta olması ya da ihmalci tutumuyla canınızı sıkması olasıdır. Siz bir erkekseniz davranışlarınızla birlikte olduğunuz kadını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Hangi cinsiyetten olursanız olun bugün çevrenizdeki kimselerden birinin aşırı maddiyatçı tutumu sizi şaşırtabilir.

YENGEÇ

Bugün karşı cinsle yeni arkadaşlıklar kurmaya açık ve bu konularda şanslısınız. Ancak üzerinizdeki kararsız yapınız nedeniyle aşk hayatınızla ilgili fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Eğer bu konuda çıkan bir fırsatın bir daha elinize geçmeyeceğini zannediyorsanız ne yapıp yapıp, gerekli girişimde bulunmalısınız. 

ASLAN

Evli ya da sürekli bir ilişkiniz varsa birlikte olduğunuz kimseyle hafif bir anlaşmazlık yaşamanız olasıdır. Bu anlaşmazlık önemsiz bir şey olabilir fakat canınızın sıkılmasına ve birçok konuda isteksizlik duymanıza sebep olabilir. Karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklara sizin tutumlarınız da sebep olabilir.

BAŞAK

Bugün tatil ya da ziyaret gibi bir amaçla yaşadığınız yerden uzakta bulunuyorsanız ya da bir yolculuğa çıkmak üzereyseniz yolculuklarda şanslı olduğunuzu bilerek rahat davranabilirsiniz. Yolculuk durumunda değilseniz önceden planlanmadığı halde bazı arkadaşlarınız sizi arayıp, bir yerlere götürmek için zorlayabilirler. 

TERAZİ

Planladığınız masrafların çok azıyla günü kapatmanız olasıdır. Pahalı hediyeler vermeye ve almaya açıksınız. Yakınlarınızın sizi sevindirecek sürprizleri olabilir ve yine aynı şekilde siz de çevrenize hoş sürprizler yapabilirsiniz. Bugün olabilecek olan gelişmeler önümüzdeki günler için bazı planlar yapmanıza sebep olabilirler. 

AKREP

Duygusal karışıklıklarınız olmasına rağmen bugün her konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Duygusal yapınızdan kaynaklanan hatalarınızı örtecektir. Karşınızdaki kimselere istemeyerek kırıcı davranabilir ya da olmadık şeyler söyleyebilirsiniz fakat büyük ihtimalle onlar bunu ya fark etmeyecekler ya da fazla üzerinde durmayacaklardır. 

YAY

Bugün çevrenizde olumsuz hayallere sahip kimseler bulunabilir. Onların her şeye olumsuz gözle bakmalarından etkilenmemeye çalışmalısınız. Eğer siz de onlara uyarsanız, gününüzü boşa geçirmiş olursunuz. Siz bir kadınsanız bir erkekten önemli bir hediye almanız ya da büyük bir iyilik görmeniz mümkündür. 

OĞLAK

Yapmayı çok istediğiniz bir konuda, sizi çekemeyen birisinin engellemesiyle karşılaşmanız olasıdır. Önemli fedakarlıklara katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Durum sizi fazlasıyla sinirlendirse bile kendinize hakim olursanız hem tatsızlıkların çevrenize yayılmasını önlemiş olursunuz hem de yeni bir hareket planı yapabilirsiniz. 

KOVA

Uzak bir yerden gelen güzel bir haber ya da yine uzak bir yerden gelen sevdiğiniz bir kimse olabilir. Fiziksel olarak son derece güçlü ve hareketlisiniz. Hemen hemen her durumda çok fazla aceleci davranabilir ve bu aceleciliğinizle olmadık sakarlıklara sebep olabilirsiniz. Bugün aile büyüklerinizden gelen bir sevinç yaşayabilirsiniz. 

BALIK

Fiziksel rahatsızlıklarınız varsa onlardan kurtulabilir ve çok daha güçlü hale gelebilirsiniz. Siz bekar bir kadınsanız evlilik konusu gündeme gelebilir ve bir karara bağlanabilir. Siz bir erkekseniz kadınlara son derece çekici görünebilirsiniz. Özellikle siz bir nakil aracı kullanıyorsanız her zamankinden daha uyanık olmaya gayret etmelisiniz.

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