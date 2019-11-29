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29 Kasım 2019 Cuma 12:26:09 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 12:31:46

Yayaya çarptı ama o aracının hasarına bakma için durdu!

Gaziantep-Nizip kara yolunda kamyonuyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan İ.K.'nın olay yerinden kaçarak yakındaki bir benzin istasyonunda durduğu ve aracındaki hasarı kontrol ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaza yerinden kaçan sürücü İ.K. olay yerinde aracından düşen aynadan yola çıkılarak yakalandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesinde Gaziantep-Nizip D400 kara yolu Bilek Mahallesi mevkisinde 21 Ekim 2019 Çarşamba günü akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İhsan Yeter, 27 BKF 94 plakalı kamyonunu kara yolunun kenarına park ederek adres sormak için aracından indi. Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç Yeter'e çarptı. İhsan Yeter ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazaya karışan aracın aynasını bularak sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kopan aynadan araca ulaşıldı

Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri bulunan ayna parçasının seri numarası ve üzerindeki izola banttan yola çıkarak, kazaya karışan aracı bulmak için harekete geçti. Güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceleyen jandarma ekipleri kamyonları incelemeye aldı.

Sürücü kamyondan inip hasarı kontrol etti

İzledikleri görüntülerde bir kamyonun benzin istasyonunda durmasından şüphelenen ekipler, sürücünün aracından inerek kamyondaki hasarı kontrol ettiğini gördü. Sürücünün kırılan aynanın olduğu bölgede inceleme yapması üzerine kamyonun gittiği yön takibe alındı. Ekipler yoğun çalışmalar sonucunda sürücünün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini belirledi. Kamyonun plakasının 27 JE 154, sürücünün isminin ise İ.K. olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları incelemede aracın sağ tarafındaki aynanın izola bantla sarılı olduğunun görülmesi üzerine operasyon başlattı.

İfadesinde kazaya karıştığını itiraf etti

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla sürücüyü gözaltına alırken kamyona el koydu. Kazaya karıştığını itiraf eden İ.K.'nın, ifadesinde "Hava karanlıktı. Seyir ederken, birden önüme bir şey fırladı. Çarpmamak için manevra yaptım. Ne olduğunu görmedim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından zanlı adli makamlara sevk edildi. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

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