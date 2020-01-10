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10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 21:22:45

Yay heyecanlı, başak işte şanslı

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Projelerinize yönelmenizde, başarmak için metodlarınızı uyarlamanızda fayda var. Tuhaf hareketler nedeniyle önünüzü görmekte zorlanabilir veya yanlış bir yöne ilerleyebilirsiniz. Ortaya çıkan şeyleri ya da mevcut durumu daha detaylı incelemeli veya ilerleyen zamanda oluşabilecek kayıp ve kazançlara odaklanmalısınız. 

BOĞA

Tüm proje veya işlerle aynı anda ilerlemek yerine, birini seçip o yoldan devam etmeniz yararınıza olur. İltifatlar veya hoşunuza gidebilecek cümleler her şeyi kontrol altına aldığınızı düşünmenize neden olmamalı! Bazı olayları yönlendirmeye veya sizden bir şeyler elde etmeye çalışan kişiler olabilir. 

İKİZLER

Seyahatler, genişleme veya maceralar ön planda. Önünüzde çok fazla sayıda seçeneğiniz var. Aklınızı kullanmanız ve duygularınızı olaylardan bağımsız tutmanız durumunda sizi şanslı alanlara ve fırsatlara taşıyacak yararlı kararlar alabilirsiniz. Net cümleler kurmalı ve samimi olmalısınız. 

YENGEÇ

İşbirliklerinizin yavaş gelişmesini tercih etmeli, eşitlik ilkesine önem vermelisiniz. Görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilir veya onları arayabilirsiniz. Eski tanıdıklarınızla iletişime geçmeniz mevcut durumunuzu daha iyi anlamanıza yardım edebilir veya bir sonraki adımınızı daha kolay kurgulayabilirsiniz. 

ASLAN

İniş çıkışlı hareketleri olan kişilere gerçekçi yaklaşmanız daha mutlu olmanızı sağlayabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi genişletebilirsiniz. Jest veya yardım arayışındaysanız, alışılmadık yerlere yapılacak ziyaretler ya da seyahatler size ilham verebilir. Sizden çok fazla talepleri bulunan kişiler olabilir, mesafede kalmalısınız.

BAŞAK

Sağlık açısından sıkıntı olmayan bir süreçtesiniz. Şu günlerde bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Özellikle işyerinde başarınıza başarı ekleyeceğiniz bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişinin size ilgisinin arttığını fark edebilirsiniz. Güzel bir süreç sizi bekliyor. Bazı değişiklikler yapmanız faydalı olabilir. 

TERAZİ

Her şeyin üst üste gelmemesi için teker teker ve planlı ilerlenmesi gerekiyor. Yapılacak çok iş olabilir, ama aşk hayatınıza veya keyifli aktivitelere de zaman ayırmalısınız. Sürekli iş odaklı olmanız bazı kişilerin size olan ilgisini azaltabilir. Önem verdiğiniz ilişkileri beslemeniz gerekiyor. Aşk hayatınızı ön planda tutun. 

AKREP

Sanatsal çalışmalarınız, aşk hayatınız veya kendinizi ifade biçiminiz çok yakında tüm ilgiyi üzerinize çekmenizi sağlayabilir. Şu ana kadar ışıklar üzerinize çevrilmediyse istemediğiniz içindir. Eğlence amaçlı planlar yapabilirsiniz. İletişim ağınızı aktif tutmanız zaman içinde kazançlara neden olabilir. 

YAY

Her konuda harekete geçmeden önce iki kere düşünün. Hareketli ve heyecanlı tavırlarınız sizi hataya sürükleyebilir. Ani kararlardan kaçının. Elinize çok fazla bilgi geçebilir, aralarında sır olarak saklanılması gerekenler olabilir. Paylaştığınız bilgilerin bazıları geleceğinizi etkileyebilir. Adil olunması gerekiyor. 

OĞLAK

Herkesi memnun edemezsiniz, imkansızı başarmaya çalışmayın. Belli bir konuyu inatçı bir kişiye anlatmaya çalışırken zaman kaybedebilirsiniz. Kendi işlerinize ve projelerinize yoğunlaşmanızda fayda var. Her şeyin fazlası zarar. Sahip olduğunuz şeyleri korumalı, değerli eşyalarınızı ve paranızı güvenli yerlerde tutmalısınız.

KOVA

Sevgilinizle ya da işle ilgili veya yaratıcı planlar üst üste gelebilir, çifte randevulardan kaçınmak için zamanınızı doğru kullanmalısınız. Yer değişimi veya belli bir arkadaşlık ilişkiniz kanalıyla farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Katılımda bulunmaya hazır olmanız pozisyonunuzu güvence altına almanızı sağlayabilir.

BALIK

Mali veya duygusal işleriniz ya da iş birlikleriniz ilgi gerektirebilir. Çevrenizdeki kişilerin hareketleriyle ilgilenmek yerine, ilişkilerinize odaklanmanızda fayda var. Alışılmadık kaynaklardan baskı söz konusu. Karşınızdaki kişileri dinlemeye istekli görünmeli, ama asıl, anlaşıldığınızdan emin olmalısınız. 

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