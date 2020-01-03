  • Bist 100
    115427
  • Dolar
    5,9707
  • Euro
    6,6640
  • Altın
    292,6200
İstanbul
2 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kandil'de yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı Kandil'de yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı
İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir? İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?
Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti
Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti
PKK'nın bombalı saldırısından yaralı kurtuldu, Şırnaklılara şifa dağıtıyor PKK'nın bombalı saldırısından yaralı kurtuldu, Şırnaklılara şifa dağıtıyor
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor? Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor?
Atatürk için dokunan halı satışta Atatürk için dokunan halı satışta
Yatağa bağımlı diyabet hastası umudunu yardım kampanyasına bağladı Yatağa bağımlı diyabet hastası umudunu yardım kampanyasına bağladı
Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon YEP hedefinin altında Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon YEP hedefinin altında
İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu
Güvenlik Uzmanı Ağar: Bu olay Ortadoğu'daki en flaş olaydır. Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar Güvenlik Uzmanı Ağar: Bu olay Ortadoğu'daki en flaş olaydır. Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar
1312 yılına ait üzerinde "Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" yazısı hançer ele geçirildi 1312 yılına ait üzerinde "Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" yazısı hançer ele geçirildi
Onlarca milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin liralık borç geldi Onlarca milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin liralık borç geldi
Evlilik vaadiyle akılalmaz dolandırıcılık.... 'Evli ve çocuklu olduğunu öğrendim' Evlilik vaadiyle akılalmaz dolandırıcılık.... 'Evli ve çocuklu olduğunu öğrendim'
Ruhani'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacağız Ruhani'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacağız
Türkiye’nin geleceği Bilişim Vadisi'nde kuruluyor Türkiye’nin geleceği Bilişim Vadisi'nde kuruluyor
109 yıl aradan sonra Mehmetçik’e Libya görevi 109 yıl aradan sonra Mehmetçik’e Libya görevi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ekonomi değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ekonomi değerlendirmesi
F-16'lar yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebilir F-16'lar yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebilir
Kasım Süleymani'nin ölmesi sonrası petrol fiyatları fırladı Kasım Süleymani'nin ölmesi sonrası petrol fiyatları fırladı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 10:04:05 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 10:05:59

Yatağa bağımlı diyabet hastası umudunu yardım kampanyasına bağladı

Hatay'da diyabetin yanı sıra sinir zedelenmesi nedeniyle elektro şok cihazıyla yatağa mahkum yaşamak zorunda olan Semir Köseoğlu, valilik izniyle başlatılan kampanya ile uzanacak yardım elini bekliyor.

Hatay'da 18 yıl önce diyabet teşhisi konulan ve rahatsızlığı her geçen gün ilerleyerek organlarına zarar veren Semir Köseoğlu, 9 aydan bu yana yatağa mahkum hayat sürüyor.

Diyabetten kaynaklı sinirlerin hasar görmesi nedeniyle "polinöropati" hastalığı teşhisi de konulan 40 yaşındaki Köseoğlu, 7 gün 24 saat ağrılarını dindirmesi için omurilikle boynuna takılan elektro şok cihazıyla yaşama tutunuyor.

Tedavi masrafları ve çocuklarını geçindirebilmek adına aldığı borçları ödemekte zorlanan baba, rahatsızlığının yanı sıra 3 ay hapis cezasıyla da karşı karşıya...

Sağlık sorunlarının yanı sıra maddi açıdan da zor durumda olan Köseoğlu ailesi, valilik izni ile başlatılan kampanya kapsamında kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Samandağ ilçesinde yaşayan Semir Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 aydır yatağa mahkum yaşadığını söyledi.

Tek isteğinin sağlığına kavuşmak olduğunu belirten Köseoğlu, şöyle devam etti:

"Tedavi için Türkiye'nin tüm illerine gittim. Görünmediğim profesör kalmadı. Dileğim, bir an önce borçlarımı ödeyebilmek. Şu anda bize açılan mahkemede taahhüdü yerine getiremediğimizden eşim ve bana üçer aylık ceza geldi. Cezaevine girersem sağ çıkmam mümkün değil. Çünkü elektriğe bağımlıyım, ikincisi madde bağımlısı gibi bir insan oldum. Üç saat ilaçlarımı geciktirdiğimde tamamen yoksunluk krizine giriyorum, iki kere mavi kodla hastaneye sevk edildim."

Köseoğlu, yüzde 99'a çıkan engeli dolayısıyla çalışamadığını, devletten aldıkları hasta ve bakıcı maaşıyla zor da olsa geçinmeye çalıştıklarını anlattı.

"Endişe etmeden bir hayat istiyorum"

Sezen Köseoğlu (35) ise yaşadıklarını kelimelerle anlatmanın zor olduğunu vurguladı.

Eşinin sağlığına kavuşabilmesi için il il gezdiklerini ancak tedavisini bulamadıklarını aktaran Köseoğlu, "Ağrılarını dindirmek için omuriliğine ve boynuna elektro şok takıldı. Elektrik şoku almak zorunda. Elektriklerin kesilmesi bizim felaketimiz oluyor. Kesinti durumunda bir aracın aküsünden elektrik sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığına eşinin raporunu gönderdiklerini ve oradan gelen evrakla Hatay Valiliğine başvurarak yardım kampanyası başlatıldığını dile getiren Köseoğlu, ancak henüz destek bulamadıklarına dikkati çekti.

Köseoğlu, imkansızlıkları nedeniyle senet karşılığında borçlanmak zorunda kaldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eşim günde 18 ilaç alıyor, yatalak ve bakıma muhtaç. Sadece biraz toparlanabilmeyi istiyorum. Ben çok şey istemiyorum, 'o olsun, bu olsun, evim olsun' gibi bir beklentim yok. Sadece dışarıya olan borçlarımızdan kurtulayım ve ilaçları alabileyim yeter. Endişe etmeden bir hayat istiyorum. Eşimin sağlığı için endişelenmek ve korkmak istemiyorum."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ