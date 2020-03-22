Yaşlıların evden kaçmasında iki sebep var

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınının dolaşımını sıfırlanması için uzmanlar ve devletin üst kademesi iletişim kanalları üzerinden devamlı kamuyouna çağrılarda bulunuyor. Buna rağmen yaşlıların umarsızca evde oturmayıp sokağa çıkması herkesi ve en çok kendilerini tehlikeye sokuyor. Taha Kılınç bu durum hakkında önemli çıkarımlarda bulundu.

Kılınç'ın açıklamaları şöyle;

"Yaşlılar neden evden kaçıyor?

Ciddi mazeretleri ve mücbir sebepleri bulunanlar hariç, sürekli evden dışarı firar eden yaşlılar, özellikle iki dertten muzdarip:

1) Aile fertleriyle kavgalılar. Ya kendi aksiliklerinden veya eşlerinin / evlatlarının hayırsızlığından, evde gerilim hâkim. Bundan kaçıyorlar.

2) Kendi başlarına, sakince vakit geçiremiyorlar. Yani kendi kendilerini oyalayamıyorlar. Dışarıda volta atmak, akranlarıyla boş çene çalmak ve vakit öldürmek tek çareleri.

İkinci madde bilhassa önemli, zira uzun yılların alışkanlıklarının bir neticesi... İnsan, kendi kendini oyalamaya küçük yaşlarından itibaren alışmalı. Bir meşgale edinmeli, bir el hüneri geliştirmeli, bir okuma takvimi olmalı, vakit yetmemeli ona, sürekli meşguliyet içinde bulunmalı.

Yoksa, manzara pek iç açıcı değil""