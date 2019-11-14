Yaşlılarımız sosyal medyadan çıkmıyor

Yapılan bir araştırma Türkiye’de yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımının hızla arttığını ortaya koydu. Buna göre, 65 ile 74 yaş arası internet kullanan Avrupalıların yüzde 34’ü Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlara katılırken, Türkiye’de yaşlıların yüzde 71'inin sosyal medya hesabı var.

BİR YILDA 123 BİN HABER

Ülkemizdeki yaşlıların yüzde 69’u internete en çok sağlıkla ilgili araştırma yapmak, 68’i ise haber okumak için giriyor. Avrupa’daki yaşlıların yüzde 81 ise interneti en çok mail göndermek amacıyla kullanıyor. Aynı araştırmaya göre, Türkiye’de bu yıl sosyal medyayla ilgili basına yansıyan haber sayısı 123 bin 393 olurken, Sosyal medyayla alakalı haber başlıkları ilk sırada yer alıyor.

BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ARTIYOR

Diğer yandan dünyanın en tanınmış üniversitelerinden California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, internet kullanan yaşlıların bilişsel işlevlerinde artış gözleniyor. Araştırmaya göre internette arama yapmak; gençlerde bilişsel yetenekleri köreltirken, yaşlıların beynindeki muhakeme ve karar vermeyle ilgili bölgeleri daha fazla çalıştırıyor. Dolayısıyla aşırıya kaçmadığı sürece, yaşlıların internet kullanımının teşvik edilmesi, hem sosyal açıdan hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor.