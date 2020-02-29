Yaşlı kadına tır çarptı

Taşköprü’de ilçe merkezine bağlı Camikebir Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 37 PN 085 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Döndü Şenel’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Döndü Şenel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de incelemesinin ardından Döndü Şenel’in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA