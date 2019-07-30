  • Bist 100
    102686
  • Dolar
    5,5625
  • Euro
    6,2103
  • Altın
    254,9320
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Şampiyonluğumuz tescillendi' 'Şampiyonluğumuz tescillendi'
Sturridge açıklanacak Sturridge açıklanacak
Falcao artık Galatasaraylı Falcao artık Galatasaraylı
Ersun Yanal: Hedeflerimiz ve temaslarımız belli Ersun Yanal: Hedeflerimiz ve temaslarımız belli
Kredi faizlerine indirim kapıda Kredi faizlerine indirim kapıda
Emekli maaşına asgari ücret ayarı Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Yine baltayı taşa vurdu! Yine baltayı taşa vurdu!
Namus sözü havada kaldı Namus sözü havada kaldı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Türkiye, 23-26 Eylül tarihlerinde uzay hukuku alanında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak Türkiye, 23-26 Eylül tarihlerinde uzay hukuku alanında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak
Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li: Çin hegemonya peşinde koşmayacak Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li: Çin hegemonya peşinde koşmayacak
Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Meksika'daki göçmen sayısında yüzde 39 azalma gerçekleşti Meksika'daki göçmen sayısında yüzde 39 azalma gerçekleşti
Yaşlı kadın kurban parasını dolandırıcılara kaptırdı! Yaşlı kadın kurban parasını dolandırıcılara kaptırdı!
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
BMGK üyesi 10 ülkeden İdlib'deki hastane saldırılarına 'soruşturma' çağrısı BMGK üyesi 10 ülkeden İdlib'deki hastane saldırılarına 'soruşturma' çağrısı
Diyarbakır'da PKK'ya geçit yok! Bir terörist daha etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da PKK'ya geçit yok! Bir terörist daha etkisiz hale getirildi
ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı
Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı
ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular
'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı 'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 23:07:13 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 23:08:44

Yaşlı kadın kurban parasını dolandırıcılara kaptırdı!

Sultangazi'de oğluna olan borcunu ödemek için geldiğini öne süren bir kişi, yaşlı kadını para bozma bahanesiyle dolandırdı. Kimliği belirsiz dolandırıcı, sahte bin 600 lira verdiği yaşlı kadının kurban almak için sakladığı 2 bin 800 lirasını alarak kayıplara karıştı.

Borcumu ödemeye geldim' diyerek, içeri girdi. Üstünde bulunan paraları çıkaran kişi, yaşlı kadına uzattığı paraları bozup, bozamayacağını sordu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Hediye Kurnaz, parayı bozabileceğini belirterek, evde bulunan ve kurbanlık hayvan almak için sakladığı 2 bin 800 lirayı dolandırıcıya verdi. Dolandırıcı sahte olduğu öne sürülen paralarla, yaşlı kadının verdiği paraları değiştirdi. Dolandırıcı, Hediye Kurnaz'a bin 600 TL sahte para verirken, Kurnaz'dan aldığı 2 bin 800 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

"BANA VERDİĞİ PARALAR SAHTEYDİ"

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın çocuklarıyla birlikte soluğu polis merkezinde aldı. Yaşadıklarını anlatan Hediye Kurnaz, "Ben içerdeydim, mutfaktaydım. Biri bağırarak geldi, 'Ben Mehmet'in arkadaşıyım. Kapıyı açar mısın. Benim ona borcum var. 50 lira vereceğim var' dedi. Ben de kapıyı açtım, içeri girdi. Çıkardı kendi parasını saydı bin 600 lira, sonra da 'sen parayı çıkar. Ben bunu bozayım' diyerek aldı bendeki parayı gitti. Bana verdiği paralar sahteydi. Karakola teslim ettik. Ben kendisine 2 bin 800 lira para verdim" dedi.

"BİZİ TANIYAN BİRİDİR"

Afrika ülkelerinden Nijer'de bir inşaat firmasında çalışan Mehmet Kurnaz, bayram tatili için ülkesine geldiğini belirterek, "Kesin çevremizden tanıdık biridir. Ya da evimizi gözetleyen birisi. Ben yurtdışından geldiğimden dolayı evde para olduğunu biliyordu. Ya da aylak, boş gezen gruplar var. Bunlar bizi tanıyorlar. Benim de evde olmadığımı bilerek gelmiş olabilirler. Yoksa sıradan biri benim adımı nereden bilecek, nerede oturduğumuzu nasıl bilecek? Anneme de zarar verebilirlerdi. Kız kardeşim de bizimle kalıyor. Annemin evde yalnız olduğundan emin olduktan sonra içeri giriyor. 2 bin 800 TL para vardı. Bayramda kurban almayı düşünüyorduk. Sahte parayı bırakmış, Sahte parayı da polise teslim ettik. Eğer daha önceden suç işlemiş birisiyse, parmak izlerinden bulunacaktır" diye konuştu.

(DHA)

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
CHP'li belediyelerde torpil skandalları devam ediyor!
Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
Bakan Selçuk'tan kamu işçisine zam pazarlığı açıklaması
TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı
Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
"İlk 6 ay sadece anne sütü"
'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'
Genç kadına markette iğrenç taciz
"Fırat'ın doğusuna askeri harekat kaçınılmazdır"
Geri dönüş başladı: 3 ayda 10 milyar dolar geldi
İslamoğlu'na Diyanet'ten çok sert Hz. Hatice tepkisi
İşte kuzeninin vurulduğu an! 'Palalı Sabri' hakkında şok iddia
ABD düğmeye bastı! Asker talebinde bulundular!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ