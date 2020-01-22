Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı

  • Bist 100
    122747
  • Dolar
    5,9194
  • Euro
    6,5590
  • Altın
    296,3480
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Burcu Güneş: Geleceğin starı Alp Navruz! Burcu Güneş: Geleceğin starı Alp Navruz!
Arzum Onan ve Cem Aslantuğ AVM turunda Arzum Onan ve Cem Aslantuğ AVM turunda
Hafter milislerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'na ilk uçak indi Hafter milislerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'na ilk uçak indi
Safiye Soyman'dan şaşırtan nostalji Safiye Soyman'dan şaşırtan nostalji
Mustafa Yılmaz'dan -3 derecede klip Mustafa Yılmaz'dan -3 derecede klip
Fatma Turgut motosiklet başında klip çekti Fatma Turgut motosiklet başında klip çekti
İsmail Baki Tuncer ve Fırat Sobutay ile Sabit Kanca geri dönüyor İsmail Baki Tuncer ve Fırat Sobutay ile Sabit Kanca geri dönüyor
Kalbinin sahibine böbreğini verdi Kalbinin sahibine böbreğini verdi
Geliri artanın komşuluğu azalıyor Geliri artanın komşuluğu azalıyor
HSK'den 'FETÖ' açıklaması HSK'den 'FETÖ' açıklaması
65 yıllık evli çift aynı gün öldü 65 yıllık evli çift aynı gün öldü
Ramil Guliyev'in Rus eşi Ekaterina Zavialova döner aşeriyor Ramil Guliyev'in Rus eşi Ekaterina Zavialova döner aşeriyor
Hadise tarzı Hadise tarzı
Aybüke Pusat: Tektaşsız da mutluyum Aybüke Pusat: Tektaşsız da mutluyum
Diyabetli sayısında rekor kırdık Diyabetli sayısında rekor kırdık
İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Oğlak ikna edici, koç duygusal Oğlak ikna edici, koç duygusal
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, incelemelerde bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, incelemelerde bulundu
Tatlı krizine son veren formül Tatlı krizine son veren formül
Ihlamur tansiyona da çare olur Ihlamur tansiyona da çare olur
Iraklı göstericiler 9 vilayette yolları trafiğe kapattı Iraklı göstericiler 9 vilayette yolları trafiğe kapattı
Mide ağrılarının sorumlusu düzensiz beslenme Mide ağrılarının sorumlusu düzensiz beslenme
Kesilmeyen öksürük farenjit belirtisi Kesilmeyen öksürük farenjit belirtisi
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:43:34 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:46:49

Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı

Çorlu'da, annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını kovalayarak yakalayan kadın, vatandaşların da yardımıyla şüpheliyi kaçmasına izin vermeden, polis ekiplerine teslim etti. İki kadın arasında yaşanan ilginç diyaloglara zaman zaman çevrede toplanan vatandaşlar da katıldı.

Çorlu’da önceki gün yaşlı annesi ile birlikte börekçiye giren H.Ö. adlı kadın yanlarına yanaşan ve annesinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığını öne sürdüğü H.İ. adlı kadını yaklaşık 1 kilometre kovalayarak Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Süleymaniye Camii önünde yakaladı.

Yaşlı annesi ile börekçiye girdikleri sırada arkalarından gelen kadının annesinin cüzdanını çaldığını fark ettiğini söyleyen H.Ö. adlı kadın, “Caminin önüne geldiğimde aynı kadını gördüm yanında bir de adam vardı, elinde annemin cüzdanı içinden çıkardıkları paraları paylaşıyorlardı” dedi.

Vatandaşların kaçmasına izin vermediği H.İ. adlı kadın bir süre meydanda vatandaşlar tarafından bekletildikten sonra olay yerine gelen polis ekiplerin teslim edildi.

İlk anda suçlamaları kabul etmeyen ancak polis otosuna bindirilince ‘şikayetçi olma, cüzdanı getirsinler’ diye seslenen şüpheli, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Meraklı gözlerle cüzdanını çalan kadının peşine düşen kızından, cüzdanından ve çalınan parasında haber bekleyen yaşlı kadın ise 'cüzdanı buldum anne' diyerek yanına gelen kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Cüzdanını yankesicilere kaptıran ve ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı kadın da ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ