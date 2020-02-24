24 Şubat 2020 Pazartesi 11:48:49 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:53:15
Yaşlı adama beton mikseri çarptı
Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserin altında kaldı
Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin çarptığı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA
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