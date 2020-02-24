Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin çarptığı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA