Yaşlı adam hurma toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Kemaliye ilçe merkezindeki evinin bahçesinde bulunan hurma ağacındaki meyveleri toplamak için ağaca çıkan Kemaliye eşraflarından 65 yaşındaki Kamil Gezici, dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırılan Gezici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gezici'nin cenazesi yapılan otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

3 çocuk babası Kamil Gezici’nin cenazesi Kemaliye ilçesinde toprağa verildi. Kılınan cenaze namazına çok sayıda ilçe halkı katıldı.

AA-İHA