Yaşlı adam eşini vurup intihar etti!

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi'nde bunalıma giren 70 yaşındaki Şaban A.,65 yaşındaki eşi Nesibe A.’yi evde bulunan tüfekle vurarak öldürdü.

Şaban A., ardından aynı tüfekle intihar etti. Akşam işten eve dönen çiftin çocukları Seçkin A., anne ve babasını kanlar içinde yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çiftin öldüğünü belirledi.

Olay sonrasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA