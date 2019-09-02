Yaşının 3 katı sabıkası var

Evleri gözetleyen genç kız, bir eve girmek isterken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan genç kızın Kibariye S. (22) olduğu öğrenildi. Kibariye S’nın hırsızlıktan 60 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 6 hırsızlık olayından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirlendi. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.