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02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 00:00:01

Yaşının 3 katı sabıkası var

Adana'da hırsızlık dedektifleri, devriye görevi yaparken bir genç kızdan şüphelenip takip etmeye başladı.

Evleri gözetleyen genç kız, bir eve girmek isterken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan genç kızın Kibariye S. (22) olduğu öğrenildi. Kibariye S’nın hırsızlıktan 60 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 6 hırsızlık olayından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirlendi. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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