Yaşasın cumhuriyet

  • Bist 100
    98685.2
  • Dolar
    5,7596
  • Euro
    6,4054
  • Altın
    274,9050
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
İstanbul Boğazı'nda sis İstanbul Boğazı'nda sis
Büyük şok! Paspası kaldırınca ortaya çıktı Büyük şok! Paspası kaldırınca ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma kaldırıldı! Peki son sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma kaldırıldı! Peki son sağlık durumu nasıl?
ABD F-35'ler için fiyat kırdı ABD F-35'ler için fiyat kırdı
Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi haberimizde: İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi haberimizde: İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri
Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor
Beşiktaş'ta vahşet! Beşiktaş'ta vahşet!
İlber Ortaylı çok sinirlendi: Sövenler geri zekalı! İlber Ortaylı çok sinirlendi: Sövenler geri zekalı!
Cumhuriyete sövenler İlber Ortaylı'yı kızdırdı Cumhuriyete sövenler İlber Ortaylı'yı kızdırdı
Lüks dünyasında büyük evlilik: Louis Vuitton, Tiffany&Co’yu almaya hazırlanıyor Lüks dünyasında büyük evlilik: Louis Vuitton, Tiffany&Co’yu almaya hazırlanıyor
Başkan Erdoğan: Satrancın galibi biz olduk Başkan Erdoğan: Satrancın galibi biz olduk
Beşiktaş'ta yönetim mali tabloları tüm detaylarıyla açıyor Beşiktaş'ta yönetim mali tabloları tüm detaylarıyla açıyor
Onlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL Onlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL
Galatasaray Younes Belhanda'nın yerine Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor Galatasaray Younes Belhanda'nın yerine Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor
Ekonomik güven endeksi yüzde 4,5 puan arttı Ekonomik güven endeksi yüzde 4,5 puan arttı
Anthony Davis'ten üç çeyrekte 40 sayı, 20 ribaunt Anthony Davis'ten üç çeyrekte 40 sayı, 20 ribaunt
ABD'den Türkiye karşıtı tasarılar... ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'nda çağrıldı ABD'den Türkiye karşıtı tasarılar... ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'nda çağrıldı
30 Ekim'de okul var mı? Bugün okullar tatil mi? 30 Ekim'de okul var mı? Bugün okullar tatil mi?
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur
Şili'deki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti Şili'deki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti
Ölümünde yüzde 100 kusurlu traktör şoförü serbest Ölümünde yüzde 100 kusurlu traktör şoförü serbest
Sezen'in ölümünde yüzde 100 kusurlu şoför serbest Sezen'in ölümünde yüzde 100 kusurlu şoför serbest

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 04:07:37

Yaşasın cumhuriyet

Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılı coşkusu tüm yurtta sokaklara taştı. Bayrağını kapan 7’den 70’e milyonlarca vatandaş, kutlama alanlarına akın etti. 

Cumhuriyetin 96. yıldönümü, Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. 81 milyon, bayram törenlerini coşkuyla izledi. Anıtkabir, devlet töreninin ardından sabah saat 10.30’dan itibaren vatandaşların ziyaretine açıldı. On binlerin, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için akın ettiği, 7’den 70’e birçok vatandaşın 29 Ekim için ilk durağı olan Anıtkabir’de gün boyu renkli görüntüler yaşandı. 

VATAN CADDESİ DOLDU TAŞTI 

Tandoğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e çıkan bütün yollarda izdiham yaşandı. Anıtkabir, geç saatlere kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. İstanbul’daki kutlamaların adresi ise Vatan Caddesi oldu. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı. Törende, bando takımı eşliğinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin askerleri, jandarma ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, muharip gaziler, izciler, bisikletli gruplar ve klasik araçlar geçiş yaptı. 

GEÇİT TÖRENİ YAPILDI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da marşlar eşliğinde geçit törenine katıldı. Asker, polis ve araçların geçişi, alanda bulunanlardan alkış alırken, törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi'ni doldurdu. 81 ilin meydanlarında da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı coşkuyla çok sayıda vatandaşın katılımıyla kutlandı. 

İZMİR

İzmir Ödemiş’te 2 bin gönüllü, aynı anda zeybek oynadı. Yaklaşık 500 metrelik bölümdeki gösteri için kaldırımlar ve balkonlar tribüne dönüştü. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen zeybek gösterisi büyük alkış aldı.

KARS

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köy meydanında coşkuyla kutlandı. Bayrama eşlik eden köylüler de öğrencilerle birlikte şiirler okudu.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN RENKLİ GEÇİŞ

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri motosikletleriyle, Klasik Otomobilciler Derneği 96 klasik araçla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk bayraklarıyla 'Çok Yaşa Cumhuriyet' konvoyu oluşturdu. 

24 SAATLİĞİNE HEYKEL OLDU

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'nda 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anmasıyla İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ