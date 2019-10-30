Yaşasın cumhuriyet

Cumhuriyetin 96. yıldönümü, Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. 81 milyon, bayram törenlerini coşkuyla izledi. Anıtkabir, devlet töreninin ardından sabah saat 10.30’dan itibaren vatandaşların ziyaretine açıldı. On binlerin, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için akın ettiği, 7’den 70’e birçok vatandaşın 29 Ekim için ilk durağı olan Anıtkabir’de gün boyu renkli görüntüler yaşandı.

VATAN CADDESİ DOLDU TAŞTI

Tandoğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e çıkan bütün yollarda izdiham yaşandı. Anıtkabir, geç saatlere kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. İstanbul’daki kutlamaların adresi ise Vatan Caddesi oldu. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı. Törende, bando takımı eşliğinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin askerleri, jandarma ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, muharip gaziler, izciler, bisikletli gruplar ve klasik araçlar geçiş yaptı.

GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da marşlar eşliğinde geçit törenine katıldı. Asker, polis ve araçların geçişi, alanda bulunanlardan alkış alırken, törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi'ni doldurdu. 81 ilin meydanlarında da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı coşkuyla çok sayıda vatandaşın katılımıyla kutlandı.

İZMİR

İzmir Ödemiş’te 2 bin gönüllü, aynı anda zeybek oynadı. Yaklaşık 500 metrelik bölümdeki gösteri için kaldırımlar ve balkonlar tribüne dönüştü. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen zeybek gösterisi büyük alkış aldı.

KARS

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köy meydanında coşkuyla kutlandı. Bayrama eşlik eden köylüler de öğrencilerle birlikte şiirler okudu.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN RENKLİ GEÇİŞ

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri motosikletleriyle, Klasik Otomobilciler Derneği 96 klasik araçla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk bayraklarıyla 'Çok Yaşa Cumhuriyet' konvoyu oluşturdu.

24 SAATLİĞİNE HEYKEL OLDU

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'nda 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anmasıyla İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.