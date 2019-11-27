Yasak aşkta korkunç son! Ablasından kan donduran iddia: Tuzak kurdular

Eşi Hüseyin Kurt işten erken gelince, Zeynep Kurt sevgilisini yatak odasındaki dolaba sakladı. Hüseyin Kurt, nefes sesini duyup dolabı açınca yüz yüze geldiği Aykut Demirtuğ’u darp ederken araya eşi girdi. Hüseyin Kurt her ikisini de yatak odasına kilitleyerek yakınlarını aradı. Bu sırada Zeynep Kurt balkondan yan binaya geçmek isterken düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre paniğe kapılarak balkondan atlayan Aykut Demirtuğ da yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Kurt ve olay anında yanında bulunan Engin C. ‘olası kastla öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUZAK KURULDUĞUNA İNANIYORUZ

Aykut Demirtuğ’un ablası Alev Demirtuğ ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2 aydır konuşuyorlardı. Ben kardeşimle konuşup yanlış yaptığını söyledim. Kardeşim ‘Boşluktaydım. Bir hataydı. Bitti gitti’ dedi. Kızla da konuştum. O da bana ‘Abla sen benim gözlerimi açtın. Çocuklarımı seçiyorum’ dedi ve ayrıldılar iki hafta önce. Bütün mahallenin tanıdığı bildiği bir aile. Bunu göze alıp gider mi kardeşim? Çağırmışlar işte. Ya Zeynep aradı, ‘Beni yakaladılar gel’ dedi ya ‘Beni öldürüyorlar gel’ dedi. Bilmiyorum. Kardeşimin yükseklik korkusu var. Hayatta atlayamaz. Tuzak kurulduğuna inanıyoruz. Öldüğünde ayakkabıları ayağındaydı. Bu da çok ilginç. Eve oturmaya giren ayakkabıyla girer mi? Kardeşimin cebinde dün 7 bin dolar vardı. Olaydan sonra üstünden 3 bin dolar çıktı. Bakın benim kardeşim uzun boylu, iri yarı biri. Ona dayak atılmaz, üstüne kapı kilitlenmez.”

(Hürriyet)