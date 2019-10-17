Yasak aşk yüzleşmesinde kanlı son

İstanbul’da, Marmaray Bölge Müdürlüğü Altyapı Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Uğur Günser, sekreter eşi Serpil Ç.G'nin (36), kendisini yine aynı şirkette teknisyen olarak çalışan arkadaşı Orkun Atlay'la (44) aldattığını öğrendi.

Serbest bırakılan Serpil Ç.G'nin 3 aylık hamile olduğu belirlendi.

ÖNCE İŞYERİNDE DÖVDÜ

SMS'leri okuyunca şubat ayından bu yana eşiyle arkadaşının ilişkisi olduğunu öğrenen Günser, Atlay’ı işyerinde tokatladı, Serpil Ç.G'yi de dövdü. Geçen pazar günü de yüzleşmek için eşiyle birlikte evine gittiği Orkun Atlay'la Uğur Günser arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Orkun Atlay, masada duran bıçağı alarak Günser’i defalarca bıçakladı. Uğur Günser’in eşi Serpil Ç.G. bıçaklama sırasında Atlay’a elindeki şişeyle vurarak engel olmaya çalıştı.

POLİSE HABER VERDİ

Atlay, daha sonra polisi arayarak olayı bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, göğsünde ve vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunan Günser’in hayatını kaybettiğini belirledi. Başından ve elinden yaralanan Orkun Atlay ve Serpil Ç.G. gözaltına alındı.